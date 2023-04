Chorus Line #7 Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France avec un concert de la Maîtrise dirigé par Sofi Jeannin. Ce concert offre un vaste panorama de la musique française, à la bascule du XIX e et du XX e siècle Ce concert offre un vaste panorama de la musique française, à la bascule du XIX e et du XX e siècle. Outre quelques compositeurs célèbres (Massenet, Chabrier, Chausson…), on trouvera la figure singulière d’Émile Paladilhe, qui reçut le Premier Grand Prix de Rome à l’âge de seize ans, et de compositrices dont les noms sont de plus en plus souvent présents à l’affiche des concerts : Louise Farrenc, contemporaine de George Sand, dont la musique fut très fêtée de son vivant ; Charlotte Sohy, dont la Symphonie « Grande Guerre » fut ressuscitée par Debora Waldman (et jouée par l’Orchestre National en juillet 2021) ; Mel Bonis, amie de Charlotte Sohy, dont le destin tient du mélodrame mais qui laisse des pages d’une grande noblesse d’inspiration. JULES MASSENET

Marine – Matinée d’été – Joie ! LOUISE FARRENC

Mélodie pour le pianoforte ÉMILE PALADILHE

Au bord de l’eau ALBERT ROUSSEL

Madrigal aux muses, opus 25 ERNEST CHAUSSON

Deux duos, opus 11 CAMILLE SAINT-SAËNS

El Desdichado – La Brise EMMANUEL CHABRIER

Habanera CHARLOTTE SOHY

Les Mains lentes – Conseils à la mariée CÉCILE CHAMINADE

Air de ballet, extrait de Pierrette, opus 41 MEL BONIS

Épithalame – Rondeau en forme de canon – L’Oiseau bleu – Madrigal ANNE LE BOZEC piano

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

