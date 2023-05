Chorus Line #6 Eglise Saint Eustache Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rendez-vous à l’Eglise Saint Eustache pour un concert de Musique Chorale avec le Chœur de Radio France. Bestiaire : ce mot évoque un type singulier de relations entre l’humanité et l’animal. Depuis des temps très anciens, certains hommes se glissent dans une « enveloppe » animale, souvent en recourant au support de la musique. « Ayant moi-même assisté, à la fin du siècle dernier à Port-au-Prince, en Haïti, à un rituel au cours duquel une jeune danseuse, face à des musiciens, se trouvait possédée par une force animale, l’idée d’irriguer de cette manière une œuvre musicale a cheminé dans mon esprit », raconte Arnaud Petit. Des instruments électriques et électroniques, joués dans une perspective inspirée de leur utilisation dans les pratiques populaires, chemineront avec le Chœur que dirigera Simon-Pierre Bestion, féru de musiques extra-européennes. ARNAUD PETIT

Bestiaire pour chœur mixte, récitant et ensemble instrumental (commande de Radio France – création mondiale) CHŒUR DE RADIO FRANCE

SIMON-PIERRE BESTION direction Eglise Saint Eustache 2 St Eustache 75001 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-6/bestiaire-simon-pierre-bestion CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228547664858

