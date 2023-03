« Mornac-Sur-Seudre village d’artisans » Chorus Cuir Mornac Sur Seudre Mornac-sur-Seudre Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

« Mornac-Sur-Seudre village d’artisans » Chorus Cuir Mornac Sur Seudre, 1 avril 2023, Mornac-sur-Seudre. « Mornac-Sur-Seudre village d’artisans » 1 et 2 avril Chorus Cuir Mornac Sur Seudre Dans le cadre des journées européennes des métiers d’arts. Nous vous accueillons pour discuter du métier de maroquinerie. Vous pourrez discuter des méthodes de fabrication, des cuirs utilisés, de l’outillage… Vous pourrez observer, échanger, toucher les matières…

Nos conceptions sont innovantes, nos matériaux sont de la meilleure qualité et notre savoir-faire est d’excellence. Venez découvrir :

– les sacs en vachette façon autruche

– les serviettes avec bandoulières amovibles

– nos créations originales

– les Ceintures sur mesures

– …

