Un petit air de Brésil s’invitera au coin de la rue pour cette dernière soirée. Autour d’une table, cinq musicien.ne.s joueront, comme au quartier, des choros, des sambas, et autres tubes de la musique brésilienne. De Sao Polo à Rio, cette forme de concert s’improvise dans les bars, les restaurants, les cafés pour le simple plaisir de jouer de la musique et de fêter la joie d’être là, ensemble, à la fraîche et en tong. Entre musique instrumentale, chanson, fanfare, Choro mon amour ! avec : Joce Mienniel, flûtes, guitare, cuica, Max Mastella, cavaquinho, guitare, Karine Serafin, chant, Emilia Chamone et Seb Pacreau, pandeiro, rebolo, percussions Samedi 24 juillet – 19h

Place aux livre, à l’angle des rues du Plateau et des Alouettes, 75019 Paris Tout public

Gratuit, en accès libre

