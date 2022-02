CHORO BRASILEIRO L’Athanor, 9 février 2022, Albi.

CHORO BRASILEIRO

L’Athanor, le mercredi 9 février à 18:30

Classes de • flûte de Thierry Cazals • clarinette de Benjamin Miro • trombone de Stéphane Trepp • percussion de Lucas Mazères • contrebasse de Kévin Garçon Autour des arrangements de Benjamin Miro, plusieurs classes se sont réunies pour l’étude d’un genre musical, le choro brésilien, musique riche et très sophistiquée sur le plan harmonique et mélodique. Né dans les années 1870 à Rio de Janeiro, ce genre transcende les frontières entre musique populaire et musique savante. Le choro résulte de l’appropriation brésilienne des musiques de danse européennes : mazurka, valse, scottish et surtout polka. Il donnera également naissance à la samba et à la bossa nova. Les élèves travailleront des pièces phares du choro (Abreu, Pixinguinha, Bandolim…), ainsi que des pièces de compositeurs plus récents pour une ouverture vers la modernité (Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, Éric Sammut). Venez découvrir ce genre instrumental chaleureux et convivial. entrée gratuite dans la limite des places disponibles – passe sanitaire pour les plus de 12 ans et 2 mois avec le soutien des communes et intercommunalités adhérentes, du Département du Tarn et de la DRAC Occitanie

Musique brésilienne, arrangements Benjamin Miro

L’Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T18:30:00 2022-02-09T21:00:00