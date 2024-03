Chorégraphies. Noter et dessiner la danse : actualités de la recherche INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, vendredi 3 mai 2024.

Si Serge Lifar a voué une admiration pour Nijinsky, ce n’est pas ici l’influence de l’un sur l’autrequi sera notre sujet, mais bien leur rapport au répertoire, par la notation et le dessin. Dans unedouble séance de présentations et de discussions, Claudia Jeschke et Lorena Ehrbar présenterontleurs travaux récents sur les carnets de Nijinsky (Tanz und Archiv : Forschungsreisen. TanzSchreiben: Artefakte, Hypertexte – und Nijinski, 2023) et sur les dessins de Monique Lancelotpour Serge Lifar, interrogeant la relation entre dessin et notation, et leurs usages dans desstratégies de valorisation du répertoire de chacun.

La séance se déroulera en anglais.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Responsable scientifique

Pauline Chevalier (INHA)

Intervenants

Lorena Erhbar (université de Lausanne), Mark Franko (Temple University), Claudia Jeschke(université de Salzbourg)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et detransmission chorégraphiques (xve-xxie siècles) » (domaine Histoire des disciplines et destechniques artistiques)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Carnets de Nijinsky, 1917-1918, Derra de Moroda Dance Archives, Université de Salzbourg. © Photo : Hubert Auert.