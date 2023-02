Chorégraphies de l’impossible – Conversation avec les commissaires de la 35ᵉ Bienal de São Paulo Auditorium de Luma Arles, 3 mars 2023, Arles .

Chorégraphies de l’impossible – Conversation avec les commissaires de la 35ᵉ Bienal de São Paulo

2023-03-03 18:00:00 – 2023-03-03 19:30:00

Les curateurs Diane Lima, Hélio Menezes et Manuel Borja-Villel présenteront le concept, les actions éducatives et le programme public de la 35ᵉ Bienal de São Paulo.



Durant cette conversation animée par Vassilis Oikonomopoulos, directeur des expositions et des programmes à LUMA, les trois commissaires se concentreront sur les questions principales abordées à travers le travail des artistes sélectionnés.



Questionner ce qui est possible et ce qui est impossible, et la manière dont les corps en mouvement sont capables de chorégraphier le possible au sein même de l’impossible est l’un des principaux enjeux de la proposition curatoriale de la 35ᵉ Bienal de São Paulo. Cette dernière s’articule comme une invitation à l’imagination radicale, à la création d’un espace de collaboration et d’expérimentation, ouvert aux danses de l’inimaginable et de l’inconnu.



Composée de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes et Manuel Borja-Villel, l’équipe de commissaires se présente comme un collectif qui agit horizontalement en cherchant à défier les structures verticales de pouvoir et de violence, que le monde ne supporte plus.



L’événement est présenté dans le cadre de l’exposition Même dans la pénombre, je chante encore. Œuvres de la 34ᵉ Bienal de São Paulo tenue à LUMA Arles jusqu’au 5 mars 2023.



Informations pratiques :



Date : Vendredi 3 mars

Horaires de la discussion: 18h00 – 19h30

Lieu : Auditorium (Niveau 1), La Tour, 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles

Prix : Gratuit (sur réservation)



Note : La conversation sera tenue en anglais et sera retranscrite simultanément en français.

