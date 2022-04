Chorégies : Nuit italienne avec la Scala de Milan

Chorégies : Nuit italienne avec la Scala de Milan, 20 juillet 2022, . Chorégies : Nuit italienne avec la Scala de Milan

2022-07-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-20 EUR 71 221 Orchestre et choeur du Teatro alla Scala di Milano.

DIRECTION MUSICALE : Riccardo Chailly

DIRECTION DU CHOEUR : Alberto Malazzi

Durée : 1h50. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville