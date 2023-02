Choregies d’Orange 2023 THEATRE DES PRINCES D’ORANGE ORANGE Catégories d’Évènement: Orange

Vaucluse

Choregies d’Orange 2023 THEATRE DES PRINCES D’ORANGE, 13 juillet 2023, ORANGE. Choregies d’Orange 2023 THEATRE DES PRINCES D’ORANGE. Un spectacle à la date du 2023-07-13 à 21:00 (2023-06-22 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Les Chorégies d’Orange se réjouissent d’accueillir pour la première fois sur la scène du Théâtre antique la superbe pianiste franco-géorgienneKhatia Buniatishvili.Véritable « rock-star » du classique, généreuse avec son public, elle ne manquera pas à coup sûr de séduire par son jeu investi.Angel, Fyodor Akimenko (1912)Concerto pour piano n°23 en la majeur, K. 488, de Wolfgang Amadeus Mozart (1786)Symphonie n°2 en mi mineur op. 27, de Sergueï Rachmaninov (1907)Direction musicale Kirill KarabitsPiano Khatia BuniatishviliOrchestre national de LyonLes portes ferment 15 minutes avant l’heure de début du spectacle. Il est conseillé d’occuper sa place au moins 30 minutes avant l’heure de début du spectacle. L’accès au Théâtre et/ou aux places n’est pas garanti après l’heure de début de spectacle et ne donne droit à aucun remboursement. Accès PMR entrée 2. CHOREGIES D’ORANGE Votre billet est ici THEATRE DES PRINCES D’ORANGE ORANGE Crs Pourtoules, Rue des Princes d’Orange Vaucluse Les Chorégies d’Orange se réjouissent d’accueillir pour la première fois sur la scène du Théâtre antique la superbe pianiste franco-géorgienne

Khatia Buniatishvili.

Véritable « rock-star » du classique, généreuse avec son public, elle ne manquera pas à coup sûr de séduire par son jeu investi. Angel, Fyodor Akimenko (1912)

Concerto pour piano n°23 en la majeur, K. 488, de Wolfgang Amadeus Mozart (1786)

Symphonie n°2 en mi mineur op. 27, de Sergueï Rachmaninov (1907) Direction musicale Kirill Karabits

Piano Khatia Buniatishvili

Orchestre national de Lyon Les portes ferment 15 minutes avant l’heure de début du spectacle. Il est conseillé d’occuper sa place au moins 30 minutes avant l’heure de début du spectacle. L’accès au Théâtre et/ou aux places n’est pas garanti après l’heure de début de spectacle et ne donne droit à aucun remboursement. Accès PMR entrée 2. .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Orange, Vaucluse Autres Lieu THEATRE DES PRINCES D'ORANGE Adresse Crs Pourtoules, Rue des Princes d'Orange Ville ORANGE Tarif 15.0-15.0 lieuville THEATRE DES PRINCES D'ORANGE ORANGE Departement Vaucluse

THEATRE DES PRINCES D'ORANGE ORANGE Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orange/

Choregies d’Orange 2023 THEATRE DES PRINCES D’ORANGE 2023-07-13 was last modified: by Choregies d’Orange 2023 THEATRE DES PRINCES D’ORANGE THEATRE DES PRINCES D'ORANGE 13 juillet 2023 THEATRE DES PRINCES D'ORANGE ORANGE

ORANGE Vaucluse