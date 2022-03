Choralys “Les mille et une vies de la princesse Chloroquine” Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay Haute-Saône Marnay EUR 10 La troupe de théâtre Choralys revient avec une nouvelle pièce, une production originale.

La pièce s’intitule “Les mille et une vies de la princesse chloroquine”, cette pièce vous fera découvrir une histoire d’amour, de scandale et de crime post covid, vous y découvrirez le trio classique du théâtre de boulevard, Brutus le truand séducteur, Altovirus l’honnête homme et Chloroquine la charmante dinde.

Deux dates sont programmées, le vendre 1er avril à 20 h 30 et le dimanche 3 avril 2022 à 15 h 00, à la Salle Culturelle Anne Frank à Marnay.

Réservation conseillée auprès de Christelle Quincaillerie ou au 03.84.31.75.78.

