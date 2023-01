Choral’Ys en concert Lapte Lapte Lapte Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Lapte

Choral’Ys en concert Lapte, 20 janvier 2023, Lapte Lapte. Choral’Ys en concert Théâtre Gérard Defour le Bourg Lapte Haute-Loire le Bourg Théâtre Gérard Defour

2023-01-20 – 2023-01-20

le Bourg Théâtre Gérard Defour

Lapte

Haute-Loire Lapte Venez au concert avec Choral’Ys sous la direction de Clémence Janisset. +33 4 71 59 37 45 le Bourg Théâtre Gérard Defour Lapte

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Lapte Autres Lieu Lapte Adresse Lapte Haute-Loire le Bourg Théâtre Gérard Defour Ville Lapte Lapte lieuville le Bourg Théâtre Gérard Defour Lapte Departement Haute-Loire

Lapte Lapte Lapte Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapte-lapte/

Choral’Ys en concert Lapte 2023-01-20 was last modified: by Choral’Ys en concert Lapte Lapte 20 janvier 2023 Haute-Loire Lapte Lapte, Haute-Loire Théâtre Gérard Defour le bourg Lapte Haute-Loire

Lapte Lapte Haute-Loire