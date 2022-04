Chorales en concert Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rencontre de chorales Maurice Ravel de Dinard et O Diapason de Vitré L'ensemble vocal Maurice Ravel de Dinard sous la direction d'Emmanuel Rolland et la chorale O Diapason de Vitré sous la direction d'Anne Lesouef se produiront en concert à l'église. +33 6 83 49 15 36

