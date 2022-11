Chorales de Noël Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Chorales de Noël Landerneau, 11 décembre 2022, Landerneau. Chorales de Noël

2 Rue de la Petite Palud Esplanade du Family Landerneau Finistère Esplanade du Family 2 Rue de la Petite Palud

2022-12-11 – 2022-12-11

Esplanade du Family 2 Rue de la Petite Palud

Landerneau

Finistère Noël ne serait pas Noël sans les fameuses chorales. Les célèbres bonhommes de neige ont entamé une tournée et ont choisi de faire une halte à Landerneau pour un récital déjanté !

2 Chorales :

-Chorale Conscience et Arts du spectacle au Marché de Noël sur l’esplanade du Family

-Chorale coup de chœur de l’Atelier Culturel sur la Place Général de Gaulle Esplanade du Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Landerneau Finistère Esplanade du Family 2 Rue de la Petite Palud Ville Landerneau lieuville Esplanade du Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Chorales de Noël Landerneau 2022-12-11 was last modified: by Chorales de Noël Landerneau Landerneau 11 décembre 2022 2 Rue de la Petite Palud Esplanade du Family Landerneau Finistère Finistre landerneau

Landerneau Finistère