CHORALE vs ST CHAMOND et RBF vs MONACO HALLE DES SPORTS ANDRE VACHERESSE – ROANNE Roanne, samedi 24 février 2024.

CHORALE vs ST CHAMOND RBF vs MONACO HALLE DES SPORTS ANDRE VACHERESSE – ROANNE BETCLIC ELITE SAISON 2023-2024Les dates et horaires indiqués sur les billets ne sont pas définitifs, les informations sont susceptibles de modifications de la part de la LNB, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informé des éventuels changements de date et/ou d’horaire concernant la rencontre. Venez assister à 2 rencontres de haut niveau des 2 clubs phares du basket roannais ! Chorale – Saint-Chamond ouvre le bal à 16h30, suivi d’une affiche de NF1 à 20h entre le Roannais Basket Féminin et Monaco.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 16:30

HALLE DES SPORTS ANDRE VACHERESSE – ROANNE Fontalon 42300 Roanne 42