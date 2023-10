Chorale rock : envie de chanter Digital Village Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 23h00

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Chorale participative pop rock ouverte à tous ! N’hésitez pas à venir donner de la voie.

Envie de Chanter, l’ambiance électrisante de la chorale rock au Digital Village Paris, t’invite à rejoindre notre joyeuse troupe. Viens te plonger dans l’univers musical unique de notre groupe où la passion pour la musique rock se marie à une ambiance conviviale et décontractée.

Au cœur de cette expérience musicale, tu auras l’opportunité d’apprendre nos morceaux avec nous. Notre répétition est participative et ouverte à tous, que tu sois un chanteur expérimenté ou que tu n’aies jamais osé chanter en public. L’esprit de solidarité et d’enthousiasme règne en maître, et chacun est le bienvenu pour partager le plaisir de chanter ensemble.

Mais ce n’est pas tout ! Cette année, nous avons une toute nouvelle cheffe cuisinière qui a rejoint notre équipe. Cela signifie que, en plus de l’expérience musicale, tu pourras déguster de nouvelles recettes alléchantes et savoureuses qui feront de cette soirée une véritable fête pour les sens.

Le programme de ta soirée chez Envie de Chanter est simple et prometteur :

À 20h, le moment tant attendu arrive : on chante (et oui, vraiment !). Que tu aies une voix d’ange ou que tu chantes faux, que tu sois un virtuose de la rythmique ou totalement arythmique, cela n’a aucune importance. L’essentiel est de s’amuser, de partager cette énergie musicale et de vivre le rock au plus près de l’action.

Vers 22h, après une session de chant endiablée, on se retrouve pour reprendre un verre et échanger nos impressions sur la soirée. C’est aussi le moment de tisser des liens avec les autres membres de la chorale rock, car chez Envie de Chanter, la camaraderie est une valeur fondamentale.

Au programme de votre soirée :

19h30 : on arrive pour prendre un verre et/ou manger

20h : on chante (mais si)

22h : on reprend un verre

Alors, que tu sois un chanteur confirmé ou que tu n’aies jamais osé chanter devant un public, que tu aimes le rock ou que tu sois simplement curieux de découvrir cet univers musical, n’hésite pas à nous rejoindre. Chez Envie de Chanter, la musique est un langage universel qui transcende les barrières, et tout le monde est le bienvenu pour partager la magie de la scène.

Viens, ça va être chouette, même si tu chantes faux et si tu es arythmique. Et si tu chantes juste, viens aussi, car chez Envie de Chanter, chaque voix compte et contribue à créer une harmonie exceptionnelle. Rejoins nous pour une soirée inoubliable où la musique rock, la bonne cuisine et la convivialité se mêlent pour créer des souvenirs mémorables.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village