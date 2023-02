Chorale | Requiem de Fauré et Crucifixion de Stainer Issigeac Catégories d’Évènement: Dordogne

Chorale | Requiem de Fauré et Crucifixion de Stainer, 7 avril 2023, Issigeac
Église Saint-Felicien Issigeac Dordogne
2023-04-07

2023-04-07 – 2023-04-07 Issigeac

12 EUR
La chorale Cantabile d'Eymet et son chef de chœur John Alley vont interprétés deux grandes œuvres, le Requiem de Fauré et Crucifixion de Stainer œuvres inspirées de Pâques.

