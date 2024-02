Chorale poing d’orgue – chœur en spectacle (recrute sans audition sopranes et ténors), mercredi 12 juin 2024.

Du dimanche 09 juin 2024 au dimanche 07 juillet 2024 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

Cotisation de 60 euros par an, plus le coût de l’hébergement pour les week-ends hors Paris (2 week-end sur 5) et du stage d’été (une semaine fin août)

L’association Poing d’Orgue, implantée dans l’est parisien depuis 1974 a toujours fait cohabiter activité chorale et création théâtrale. Poing d’Orgue associe chant choral et expression dramatique dans une pratique originale : le chœur en spectacle.

A partir d’un thème choisi collectivement, s’élabore avec l’ensemble du groupe une création chantée et mise en scène. En plus des répétitions hebdomadaires, le groupe se retrouve quelques week-ends dans l’année et lors d’une semaine de stage à la fin de l’été pour finaliser les mises en scène des spectacles.

Lycée Colbert – 27 Rue du Château Landon, 75010 Paris

Contact : https://poingdorgue.com/ contact@poingdorgue.com https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue

(c)poingdorgue Photo de groupe 2021