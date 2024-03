Chorale participative parents/enfants Le Bus Magique Lille, dimanche 24 mars 2024.

Chorale participative parents/enfants Chanter ? Même pas peur !

Venez profiter d’un happening chantant unique en son genre! Dimanche 24 mars, 15h00 Le Bus Magique Entrée libre

Début : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Une heure pour apprendre avec une équipe artistique de la PALJ – parents et enfants mélangés – un titre en polyphonie de manière légère et ludique !

Chanteurs de salle de bain et casseroles acceptés. Attention… on risque de passer un bon moment ❤ !

Modalités :

Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/event

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France
Email: lebusmagique.lille@gmail.com
Téléphone: +33 3 74 09 78 81
Lien: https://www.facebook.com/events/663842115785410/
Péniche