Chorale participative en aparté Le Bus Magique Lille, vendredi 5 avril 2024.

Chorale participative en aparté À vous qui aimez chanter, seul ou à plusieurs, pour le plus grand plaisir de votre entourage (ou pas)

Rendez-vous à partir de 19h30 pour expérimenter le « chanter ensemble » Vendredi 5 avril, 19h30 Le Bus Magique Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Chorale suivie de la jam mensuelle !!!

Modalités :

Evénement gratuit

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord, tout le monde a sa place

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1061324764960032/1061326454959863/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche