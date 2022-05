Chorale participative Cité de la dentelle et de la mode, 14 mai 2022 19:00, Calais.

Nuit des musées Chorale participative Cité de la dentelle et de la mode Samedi 14 mai, 19h00

Chantons tous ensemble avec la compagnie Cendres la rouge, du collectif Métalu A Chahuter ! Les airs sont connus, mais les paroles sont parfois détournées…

La joyeuse chorale du CREEEPI* vous propose une Nuit des musées en musique! Au programme : les drôles de choristes du CREEEPI reprennent des chansons de variété française dont elles changent les paroles pour les adapter au lieu et à l’événement du jour. Avec beaucoup d’humour et tout en finesse, elles transforment vos airs populaires favoris pour mieux vous transporter ! Pour cette Nuit des Musées, elles célèbrent la dentelle avec des impromptus a capella, des chansons qui font dans la dentelle et des airs qui vous donneront envie de pousser la voix !

*C.R.E.E.E.P.I. : Chorale Régionale d’Expression En Entreprise Particulièrement Innovante

Située à Calais au coeur d’une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité de la dentelle et de la mode est le musée de référence de la dentelle tissée sur métiers. A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes galeries présentent les techniques, la lingerie et la haute couture, les aspects les plus contemporains de ce textile haut de gamme.

Inventée dans l’Angleterre du XIXe siècle, la dentelle tissée sur métiers Leavers est aujourd’hui principalement fabriquée dans le nord de la France. Sophistiquée et innovante, elle contribue au renouvellement créatif de la mode et du luxe en lingerie, dans l’habillement et dans des domaines multiples.

La Cité dentelle est un lieu de mode incontournable. dans sa galerie des expositions, elle présente de grands couturiers ou de jeunes créateurs de renom (Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen, on aura tout vu). Quant à la galerie contemporaine, elle est dédiée à la scène foisonnante de la création contemporaine en textile et mode.

Payant (entre 3 et 7 €) / Gratuité sous conditions

http://www.cite-dentelle.fr https://www.facebook.com/citedentelle/

¡El alegre coro del CREEEPI* le propone una Noche de los museos en música! En el programa: los divertidos coristas del CREEEPI retoman canciones de variedad francesa cuyas letras cambian para adaptarlas al lugar y al acontecimiento del día. ¡Con mucho humor y finura, transforman tus canciones populares favoritas para transportarte mejor! ¡Para esta Noche de los Museos, celebran el encaje con improvisaciones a capella, canciones que hacen encaje y melodías que te harán querer empujar la voz! *C.R.E.E.E.P.I. Coro Regional de Expresión Empresarial Especialmente Innovador

Sábado 14 mayo, 19:00

135 quai du Commerce, 62100 Calais 62100 Calais Hauts-de-France