Chorale Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Chorale Ouistreham, 13 mars 2022, Ouistreham. Chorale Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham

2022-03-13 15:00:00 – 2022-03-13 Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes

Ouistreham Calvados Venez assiter à un concert de la chorale “La Licorne” composée de 50 choristes à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, les dons seront au profit de l’association ACASEA. Venez assiter à un concert de la chorale “La Licorne” composée de 50 choristes à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, les dons seront au profit de l’association ACASEA. https://ouistreham-rivabella.fr/ Venez assiter à un concert de la chorale “La Licorne” composée de 50 choristes à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, les dons seront au profit de l’association ACASEA. Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ville Ouistreham lieuville Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Chorale Ouistreham 2022-03-13 was last modified: by Chorale Ouistreham Ouistreham 13 mars 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados