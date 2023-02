Chorale Ol’moses Gospel Choir Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise Le samedi 18 mars à 20h, nous recevons le Ol’moses Gospel Choir au Ziquodrome. Entrée libre, renseignement au 06 98 11 17 71 ou à erfcompiegne@gmail.com Venez nombreux profiter de ce merveilleux moment. erfcompiegne@gmail.com +33 6 98 11 17 71 Compiègne

