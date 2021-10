Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Chorale mixte Kantauri Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Chorale mixte Kantauri Anglet, 16 octobre 2021, Anglet. Chorale mixte Kantauri 2021-10-16 – 2021-10-16 Notre-Dame du Refuge 26 promenade de La Barre

Anglet Pyrénées-Atlantiques Concert de la chorale mixte Kantauri d’Urrugne. Concert de la chorale mixte Kantauri d’Urrugne. Concert de la chorale mixte Kantauri d’Urrugne. Chorale Kantauri dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Notre-Dame du Refuge 26 promenade de La Barre Ville Anglet lieuville 43.49835#-1.52755