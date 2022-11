Chorale Michelle Michel

2022-11-27 – 2022-11-27 À L’auberge À la belle étoile, une chorale pas triste accompagnée d’huitres et muscadet. À partir de 12h, chorale Michelle Michel :

Michelle Michel c’est une quinzaine de chanteuses et chanteurs, parfois costumés de paillettes, parfois déguisés en sportifs de haut niveau ou d’élégantes robes à sequins, mais toujours heureux d’interpréter un répertoire pop’ chatoyant. Puis de 15h à 18h. Huitres, muscadet et visites de l’auberge… À volonté (les visites !) Retrouvez le programme d’animations de l’auberge sur le site https://alabelleetoile.eu/ Org. Auberge À la belle étoile À la Belle Étoile dernière mise à jour : 2022-11-09 par

