Chorale La Tête à l’Est Plougasnou, 29 juillet 2022, Plougasnou.

Chorale La Tête à l’Est Plougasnou

2022-07-29 – 2022-07-29

Plougasnou 29630

La Tête à l’Est, collectif rennais haut en couleurs et en bonne humeur, vient spécialement cet été transmettre son plaisir de chanter dans le Finistère ! Le répertoire d’Europe de l’Est nous embarque dans le rire et les larmes, et l’on repart de ce spectacle regonflé d’avoir partagé autant d’émotions collectives. Ode à la fête et à l’amitié sur un fond d’accordéon enjoué, le spectacle de la Tête à l’Est réveille et donne envie de chanter !

Buvette, restauration

La Tête à l’Est, collectif rennais haut en couleurs et en bonne humeur, vient spécialement cet été transmettre son plaisir de chanter dans le Finistère ! Le répertoire d’Europe de l’Est nous embarque dans le rire et les larmes, et l’on repart de ce spectacle regonflé d’avoir partagé autant d’émotions collectives. Ode à la fête et à l’amitié sur un fond d’accordéon enjoué, le spectacle de la Tête à l’Est réveille et donne envie de chanter !

Buvette, restauration

Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-05-17 par