chorale La Petite Fugue – dimanche 25 septembre 2022

2022-09-25 – 2022-09-25 EUR 10 15 SAISON CULTURELLE 2022 DU PRIEURE DE MARAST. L'Association des Amis du Prieuré de MARAST vous présente, le dimanche 25 septembre à 16h00 – La Petite Fugue de Luxeuil les Bains. Concert Histoires de Femmes Chœur créé en 1980, La Petite Fugue, dirigée par Yves Martin illustrera ce thème Histoire de Femmes à travers le temps. Il sera accompagné d'un ensemble de musique ancienne. Marie Van CUTSEM, Olivier BASTIEN, Valentin COINTOT, Pierre GANTNER, Dominique TISSERAND. Au programme, des pièces chantées( chant extrait du manuscrit de Bayeux, Jacob Clément, Roland de Lassus, Henry Purcell, Jacques Offenbach, Franz Liszt…..) et de pièces instrumentale Entrée : 15 € – (Tarif réduit 10 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré – gratuit – de 12 ans) https://bit.ly/3la87Ki

