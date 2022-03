Chorale interactive Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Catégories d’évènement: Aisne

Brissy-Hamégicourt Aisne Brissy-Hamégicourt Samedi 2 avril 2022 18h Salle des fêtes de Brissy-Hamégicourt La chorale de Gauchy vous invite à son concert interactif ! Venez vous divertir autour d’un blind test chanté sur les thèmes des dessins animés, films et séries

TV. Vous ne serez pas déçu ! Les enfants sont les bienvenus.

