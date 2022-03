Chorale gourmande – Samedi 12 mars Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Espace Jack Roubin, le samedi 12 mars à 14:30

Pas de niveau de chant, de lecture de partition, ni d’expérience chorale exigés. 3 chants par stage seront travaillés : 1 canon, 1 extrait d’opérette et 1 chanson française. **_Sur inscription auprès de l’école municipale de musique_** **_Tarif : 10 €_** **_À partir de 16 ans_**

Sur inscription

Participez au stage de l’école de musique : deux heures de pratiques vocales suivies d’une dégustation de crêpes Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T16:30:00

