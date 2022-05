Chorale Eranthis “Voyage vers la Paix” Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Barr Bas-Rhin EUR En mars 2020, lors de son dernier concert, la Chorale Eranthis est arrivée à bon port à St Malo en terminant son medley de chants marins. C’est donc de Bretagne qu’elle repartira pour un long voyage vers la Paix.

Sous la direction d’ Helen Sontag, les choristes interpréteront une ballade irlandaise, des mélodies slaves, le cantique de Jean Racine…

Ils seront accompagnés par 2 autres formations, “”Les Voix du Piémont”” et le quatuor “”Vox Cantata”” qui choisiront dans leur répertoire des œuvres classiques de circonstance.

