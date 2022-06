Chorale éphémère

2022-06-20 12:30:00 – 2022-06-20 13:15:00 Dans le cadre de la fête de la musique, le mardi 21 juin, une scène ouverte est proposée le midi dans le jardin des lectures. Vous avez un talent de chanteur ? Ou simplement envie de chanter ? L’envie et le sourire suffisent ! Venez participer aux répétitions les lundis 30 mai, 13 juin et 20 juin à 12h30 au Family (participation aux 3 répétitions conseillé). CHORALE EN FRANÇAIS OUVERTE A TOUS

Sur inscription préalable auprès du secrétariat de l’école de musique :

secretariat-maison-musique@mairie-landerneau.fr

