Chorale “En voiture Simone” Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles)

Chorale “En voiture Simone” Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles), 21 mai 2022, . Chorale “En voiture Simone”

Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles), le samedi 21 mai à 22:30

En voiture Simone a préparé un nouveau spectacle! Composé de beaucoup de chants nouveaux et de quelques anciens, il reste fidèle à son style qui allie humour, poésie, émotion et surtout plaisir des voix. Ce tour de chant vous entraîne toujours, dans la diversité des styles, vers des contrées proches ou lointaines, des temps anciens ou tout à fait actuels. C’est la fin de l’hiver, En voiture Simone sort de sa tanière pour vous “en-chanter

Gratuit pour tous

En voiture Simone a préparé un nouveau spectacle! Composé de beaucoup de chants nouveaux et de quelques anciens, il reste fidèle à son style qui allie humour, poésie, émotion et surtout plaisir… Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles) 14167,COLOMBELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T22:30:00 2022-05-21T00:00:00

Détails Autres Lieu Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles) Adresse 14167,COLOMBELLES lieuville Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles)

Eglise Saint-Martin (Vieux Colombelles) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//