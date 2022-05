Chorale en concert Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Chorale en concert Pau, 10 juin 2022, Pau. Chorale en concert Église saint vincent de paul 77 Boulevard Tourasse Pau

2022-06-10 – 2022-06-10 Église saint vincent de paul 77 Boulevard Tourasse

Pau 64000 Pau EUR 0 0 artiguelout’en choeur, chants sacrés, chants du monde.

rythmeapau, jazz, gospels, comédie musicale. artiguelout’en choeur, chants sacrés, chants du monde.

rythmeapau, jazz, gospels, comédie musicale. +33 5 59 27 27 08 artiguelout’en choeur, chants sacrés, chants du monde.

rythmeapau, jazz, gospels, comédie musicale. pau pyrénées tourisme

Église saint vincent de paul 77 Boulevard Tourasse Pau

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: 64000, Pau Autres Lieu Pau Adresse Église saint vincent de paul 77 Boulevard Tourasse Ville Pau lieuville Église saint vincent de paul 77 Boulevard Tourasse Pau Departement 64000

Pau Pau 64000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Chorale en concert Pau 2022-06-10 was last modified: by Chorale en concert Pau Pau 10 juin 2022 64000 Pau

Pau 64000