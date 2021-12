Colomiers Eglise Sainte-Radegonde Colomiers, Haute-Garonne Chorale en concert Eglise Sainte-Radegonde Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Partager le plaisir du chant pour une soirée caritative ——————————————————- Pour ce premier rendez-vous, la Chorale Populaire de Colomiers vous propose de partager un programme au profit de l’association « Balanta Counda » Nous aurons le plaisir de vous retrouver également lors des prochaines soirées : -CONCERT, le 3 avril 2022 à 15h00 – Hall Comminges les ECHORALIES -LOTO, le 15 mai 2022 à 14h30 – Maison citoyenne de la Naspe -CONCERT de fin d’année,le 25 juin à 20h30 à la salle Satgé Nos répétitions ont lieu chaque jeudi à 20h30, à la maison citoyenne de la Naspe 27 allée de champagne à Colomiers. Nous recherchons des choristes tout pupitre. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter car notre chef de choeur, Martin FEUILLERAC saura vous accompagner avec son humour légendaire. Notre registre:chants humoristiques français. Horaires ——– 20h30 **Détails sur le lieu**: Eglise Sainte Radegonde Partager le plaisir du chant pour une soirée caritative ——————————————————- Pour ce premier rendez-vous, la Chorale Populaire de Colomiers vous propose de partager Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau, 31770 Colomiers Colomiers Prat Couderc Haute-Garonne

