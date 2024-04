Chorale du Chœur An Alré et du Duo Minazen Landévant, dimanche 7 avril 2024.

Deux ensembles musicaux

CHOEUR AN ALRE, choeur mixte a capella, répertoire de chants traditionnels bretons sacrés et profanes en langue bretonne.

DUO MINAZEN, Jean-Yves Rollando et Kristian Le Stunff, répertoire de chants folk bretons et celtiques accompagnés à la guitare et au banjo.

Spectacle gratuit

Dimanche 7 avril à 16h30

Lieu Eglise St Martin de Landévant .

Début : 2024-04-07 16:30:00

Landévant 56690 Morbihan Bretagne contact.choeuranalre@gmail.com

