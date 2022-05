Chorale des Poly’Sons Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Chorale des Poly’Sons Saint-Ferréol-d’Auroure, 14 mai 2022, Saint-Ferréol-d'Auroure. Chorale des Poly’Sons Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon

Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire Proposé par l’association Activ’Loisirs. Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Ville Saint-Ferréol-d'Auroure lieuville Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d'Auroure Departement Haute-Loire

Chorale des Poly’Sons Saint-Ferréol-d’Auroure 2022-05-14 was last modified: by Chorale des Poly’Sons Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure 14 mai 2022 Haute-Loire Saint-Ferréol-d'Auroure

Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire