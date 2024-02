Chorale de Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, jeudi 30 mai 2024.

30 mai 2024, 20h00-23h00

Elles et ils sont brasseuses, maraîchers, paludiers, producteurs, soignants et se retrouvent tous les jeudis pour chanter. Ils nous partagent leurs coups de cœur musicaux lors de cette première représentation publique! NB: pour manger: tapas dès 19h!

Participation au chapeau

Contact / organisation : Charlotte sms ou appel au 06 11 84 98 41

