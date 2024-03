Chorale de la Cathedrale de St. Edmundsbury Lisieux, vendredi 5 avril 2024.

Chorale de la Cathedrale de St. Edmundsbury Lisieux Calvados

La chorale compose de 50 chanteurs adultes et enfants de la cathédrale de Saint-Edmundsbury fournit de la musique pour le cycle de culte quotidien de la cathédrale depuis sa fondation en 1914. Aujourd’hui, la chorale se compose d’environ 40 choristes enfants et de dix chanteurs adultes et chante pendant cinq services hebdomadaires. Les enfants fréquentent un large éventail d’écoles à Bury St Edmunds et dans les environs et viennent à la cathédrale plusieurs fois par semaine pour répéter et chanter pour les offices. Les altos, ténors et basses comprennent six choristes de vicaires professionnels, plusieurs commis laïcs bénévoles et un érudit de la chorale. En octobre 2022, le chœur a effectué une tournée en Allemagne, où il a chanté à l’église Saint-Thomas de Leipzig (lieu de travail de J. S. Bach). Il commande régulièrement de la nouvelle musique, avec des performances récentes et à venir, notamment des œuvres de Ghislaine Reece-Trapp, Edward Picton-Turbervill, Timothy Noon et Philip Moore.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

22 Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie michaelsteinman68@gmail.com

