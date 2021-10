Chorale de chants de Noël Schweighouse-sur-Moder, 5 décembre 2021, Schweighouse-sur-Moder.

Chorale de chants de Noël 2021-12-05 – 2021-12-05

Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Découvrez la chorale de chants de Noël par le Conseil Municipal des Jeunes. Au programme : douce nuit, vive le vent, petit papa noël, mon beau sapin, we wish you a merry Christmas, petit garçon.

