Chorale de chants de Noël en l’église de Thonac Thonac

Thonac Dordogne Thonac Les solistes de la Compagnie Estival et la chorale de St Avit Vous invitent à venir chanter Noël : la Nef de Noël. Boissons chaudes, biscuits de noël, idées cadeaux pour vos fêtes….

