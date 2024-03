Chorale de Brignac la Plaine Eglise du Bugue Le Bugue, dimanche 7 avril 2024.

Chorale de Brignac la Plaine Eglise du Bugue Le Bugue Dordogne

Les chœurs des hommes et des femmes de Brignac la Plaine se produiront en concert à l’église du Bugue et chanteront des œuvres classiques et des chants du monde, ils seront dirigés par Jean Roux. Organisé par l’Antenne du Bugue, les bénéfices iront au profit de la ligue contre le cancer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07

Eglise du Bugue 45 rue de Paris

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

