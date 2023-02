CHORALE CHANTONS LIBERTE « IMAGINE » SALLE R2B VOUNEUIL SOUS BIARD Catégories d’Évènement: Vienne

CHORALE CHANTONS LIBERTE « IMAGINE » SALLE R2B, 5 mars 2023, VOUNEUIL SOUS BIARD. CHORALE CHANTONS LIBERTE « IMAGINE » SALLE R2B. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 15:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Des chants, des textes, des témoignages, les paroles de chanteurs et d’auteurs témoins de notre temps : Claude Nougaro, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Claudio Capéo, Manu chao… Votre billet est ici SALLE R2B VOUNEUIL SOUS BIARD 4 espace Rives de Boivre Vienne Des chants, des textes, des témoignages, les paroles de chanteurs et d’auteurs témoins de notre temps : Claude Nougaro, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Claudio Capéo, Manu chao… .11.8 EUR11.8. Votre billet est ici

