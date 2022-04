Chorale Calle Sol + Pacheco Terror Coco Velten, 1 avril 2022, Marseille.

Chorale Calle Sol + Pacheco Terror

Coco Velten, le vendredi 1 avril à 20:00

Rendez-vous le 1er Avril pour un concert de cumbia par Calle Sol suivi d’un Dj Set de Pacheco Terror, qui vous proposera sa collection de pépites venues tout droit d’Amérique Latine !! **Chorale Calle Sol** La Chorale Calle Sol a été créée dans l’idée de répandre au grand public le chant et la danse de le cumbia, et de les rendre accessibles aux niveaux de chacuns et chacunes. Aujourd’hui son répertoire s’est étendu et visite d’autres rythmes en provenance du Peru, de Puerto Rico, du Venezuela… Calle Sol est composée d’une vingtaine de voix et amène son public à faire un voyage riche en rythmes et en saveurs. Dirigée par la chanteuse Patricia Gajardo et accompagnée à la percussion par Manu Gerin, Cesar Bouteau, Mello Terror et Sitraka Rabari au violon. [https://www.youtube.com/watch?v=YoYnBnxEAUA](https://www.youtube.com/watch?v=YoYnBnxEAUA) **Pacheco Terror** [https://youtu.be/FC4CJ7kBSFM](https://youtu.be/FC4CJ7kBSFM) ——————————————— → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫♫♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:00:00