Chorale Art’Chor: journée portes ouvertes Villenave-de-Rions, 12 mars 2022, Villenave-de-Rions.

Chorale Art’Chor: journée portes ouvertes Villenave-de-Rions

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12 18:00:00

Villenave-de-Rions Gironde Villenave-de-Rions

EUR 0 0 La chorale ART’CHOR et son nouveau chef de chœur Sylvie Vigé organisent une journée portes ouvertes à la salle des fêtes de Villenave de Rions le samedi 12 mars de 14h à 18h.

Au programme différents ateliers et jeux musicaux dans une ambiance sympathique et conviviale! Posture, détente, respiration, émission d’un son, voix parlée, voix chantée, improvisation… découvrez tous les secrets pour bien chanter.

L’entrée est gratuite et en libre accès et pour tous les âges, débutants ou confirmés…le chant est au rendez-vous!

+33 6 82 88 84 43

Art’Chor

Villenave-de-Rions

dernière mise à jour : 2022-03-07 par