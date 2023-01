Chorale Afrimayé Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Chorale Afrimayé
2023-01-21 19:00:00 – 23:30:00
Daki Ling le jardin des muses
45a Rue D'Aubagne
Marseille 1er Arrondissement

2023-01-21 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-21 23:30:00 23:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Soirée créole ! La chorale marseillaise Afrimayé sors son deuxième album, où l’on retrouve un chant des plaines du Vénézuela, une balade d’Alain Peters, un Jongo brésilien, ou encore un Gwo ka oriental…

Mêlant répertoire traditionnel et chansons contemporaines des Caraïbes, 50 chanteurs, 3 musiciens, des invités, des rencontres et des surprises !



Sortir d’album « Solèy » de la Chorale Afrimayé ! + invités : Kout’Tanbou / Gran Lyannaj’.



En partenariat avec l’événement Gran Lyannaj, avec Jagdish Konexyon (Séga de l’Île Maurice – Marseille), Claude Saturné (chant et tambours haïtiens – Paris) , Emmanuel « Biloute » Réveillé, Siwomyèl, Ti Zorèy, Thierry Galand (Gwoka de la Guadeloupe – Paris), et leurs complices.



EUR 6

