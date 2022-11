Chorale A Croche Choeur Kembs, 10 décembre 2022, Kembs.

Chorale A Croche Choeur

allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-11 12:30:00

Kembs

Haut-Rhin

La célèbre chorale kembsoise se produit à l'Espace Rhénan pour chanter Noël dans l'Espace.

Les belles chansons véhiculent des textes qui invitent à l'espoir, à l'amitié, à l'amour et à la fraternité.

Nul besoin de présenter cet ensemble vocal mixte dont la réputation depuis une décennie n'est plus à faire. Dirigé depuis sa création par Christine Baumann, présidente et pianiste, assistée par Yves le guitariste, Rémy le bassiste et Rémi le percussionniste. A Croche Chœur a à cœur de transmettre et partager l'émotion à travers des textes d'auteurs tels que : Cabrel, Goldman, Brel et bien d'autres.

Transmettre et partager l'émotion à travers ses chansons, mettre la joie dans le cœur de son auditoire, voilà les objectifs de cet ensemble vocal.

La célèbre chorale kembsoise dont la réputation pour la grande qualité de concert depuis une décennie n’est plus à faire se produit à l’Espace Rhénan pour chanter Noël dans l’Espace. « A Croch’Chœur » a à cœur de partager l’émotion au travers des textes qui invitent à l’espoir, à l’amitié, à l’amour et à la fraternité et de mettre de la joie dans le cœur de son auditoire !

+33 3 89 62 89 10

Kembs

