Montaigu-Vendée Espace Yprésis Montaigu-Vendée, Vendée Chorale A Clair’ Voix Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Chorale A Clair’ Voix Espace Yprésis, 20 mars 2022, Montaigu-Vendée. Chorale A Clair’ Voix

Espace Yprésis, le dimanche 20 mars 2022 à 15:00

L’association A Clair’ Voix vous présente sa chorale, le dimanche 20 mars 2022 à 15 heures, à l’Espace Yprésis. ————————————————————————————————————— ### Participation de la chorale « Accord’ homme » ### Tarifs : * Entrée = 10 € * Enfants moins de 16 ans = Gratuit **_1 € reversé à l’Association « Théo TOP », dystrophie musculaire de Duchenne._** L’association A Clair’ Voix vous présente sa chorale, le dimanche 20 mars 2022 à 15 heures, à l’Espace Yprésis. Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Espace Yprésis Adresse Rond-point du Verger, Rue de Nantes - Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Espace Yprésis Montaigu-Vendée