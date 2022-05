Chorale À Bout De Souffle Le Colisée, 9 juin 2022, Roubaix.

Chorale À Bout De Souffle

Le Colisée, le jeudi 9 juin à 20:30

**Vous aviez aimé l’expérience vivifiante de cette soirée il y a trois ans – ou vous l’aviez manquée et tout le monde vous en a parlé – alors réservez dès maintenant, les places sont limitées !** 150 choristes sur scène interprètent à quatre voix des chansons issues de la pop française ou internationale, choisies dans un répertoire résolument actuel. Menés d’une main de maître dans la joie et la bonne humeur par **Alice Dalle**, accompagnés par des musiciens, ça swingue et ça balance, sérieusement mais… sans se prendre au sérieux. Créée depuis six ans, cette chorale à l’énergie contagieuse regroupe des amateurs, ce qui ne l’empêche pas d’être concernée, décontractée, unique et colorée. Direction Musicale : Alice Dalle Clavier : David Fackeure Batterie : Sébastien Dewaele Guitare : Pierre Velghe Basse : Stéphane Beaucourt

12 et 15€

Un grand concert par la chorale À BOUT DE SOUFFLE, la chorale qui ne manque pas d’air !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:30:00 2022-06-09T22:00:00