Choral Aix-en-Provence, 22 février 2022, Aix-en-Provence.

Choral La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet Aix-en-Provence

2022-02-22 – 2022-04-02 La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Si la photographie ne se conçoit plus aujourd’hui comme une chasse aux papillons, Marie Padlewski prend néanmoins le parti de ne pas proposer un corpus d’images identifiables, reliées entre elles par des liens univoques, immédiatement reconnaissables.

Son écriture photographique prend sa source ailleurs, suivant des lignes et des impulsions plus musicales, variations, suites, séquences, motifs, répétitions…que strictement thématiques.

Le terme Choral fait référence au chœur de manière figurée, forme narrative et expressive en musique et en littérature, le Choral est polyphonique.

Ici, Choral met en scène une multiplicité d’images affranchies d’unité de temps, de lieu : il n’y a pas de propos global, mais plutôt une non-série spontanée, instinctive, reliant des histoires entre elles.

Ce qui alimente le récit, c’est la diversité des sujets qui se croisent à la manière de fils tissés dans une tapisserie.

Ces différentes histoires sont unies par un lien d’ordre poétique. La recherche artistique que mène Gaëlle Villedary s’articule autour des notions de frontières et de transformations liées aux territoires, réels et imaginaires, intimes ou fantasmés, et des perspectives d’évolution du vivant, comme une cartographie en mouvement ou un état des lieux de notre monde.

À la lisière du réel, de son observation, elle ouvre d’autres espaces dans une tentative vaine de l’apprivoiser et d’interroger la relation de l’homme à son environnement.

Entre dessins et installations, matériaux nobles et récupération, l’œuvre hybride relève toujours du vivant et de ses perspectives d’évolution.

Exposition des photographies de Marie Padlewski, à la Fontaine Obscure, avec la participation de Gaëlle Villedary, artiste plasticienne, Directrice Artistique de l’Atelier G.

Vernissage le 23 février à 18h30 (respect du protocole sanitaire en vigueur)

+33 4 42 27 82 41 http://www.fontaine-obscure.com/

