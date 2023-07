Chopin / Liszt / Debussy / Beffa, Pianomania Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Chopin / Liszt / Debussy / Beffa, Pianomania Maison de la Radio et de la Musique Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant De 8 à 26€. Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un récital de piano. Pas d’Études sans de très sérieuses études ! En une soirée couvrant trois siècles, voici l’étude pour piano observée à la loupe. Chopin voisine avec Schumann, Liszt montre ses griffes dans un Mazeppa requérant le plus haut degré de virtuosité, tandis que Ligeti, Ohana assortis de quelques voix d’aujourd’hui l’entraînent vers des contrées inattendues et parfois inouïes. Le tout sous les doigts de cinq pianistes de trois générations. Études de CLAUDE DEBUSSY, OLIVIER MESSIAEN et GEORGE BENJAMIN JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Les Niais de Sologne KAROL BEFFA

Étude n° 2 JEAN-PHILIPPE RAMEAU

La Triomphante KRYŠTOF MAŘATKA

La T-riomphante HÉLÈNE DE MONTGEROULT

Étude opus 111 ROBERT SCHUMANN

Études d’après Paganini opus 3 n° 2 Allegretto et n° 1 Agitato CHARLES-VALENTIN ALKAN

Le Festin d’Ésope (étude pour piano opus 39 n° 12) MAURICE OHANA

Études pour piano (extraits) ROBERT SCHUMANN

Thème et Variations posthumes tirées des Etudes symphoniques opus 13 FRÉDÉRIC CHOPIN

Étude opus 25 n° 1 BERNARD CAVANNA

Trois études FRANZ LISZT

Mazeppa (Etudes d’exécution transcendante n° 4) MICHEL BÉROFF piano

DANA CIOCARLIE piano

SHANI DILUKA piano

NATHANAËL GOUIN piano

NINON HANNECART-SEGAL piano Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/recital/chopin-liszt-debussy-beffa-pianomania contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228875457190

Ninon Hannecart-Segal – © Anna Oustinov Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/