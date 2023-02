Chopin, Les concertos THEATRE DES 2 RIVES CHARENTON LE PONT Catégories d’Évènement: Charenton-le-Pont

Chopin, Les concertos THEATRE DES 2 RIVES, 14 mai 2023, CHARENTON LE PONT. Tarif : 31.9 à 31.9 euros. Gratuit pour les moins de 5 an(s) Le jeune Chopin n'a que 20 ans lorsqu'il compose le premier Concerto lequel, tout en étant une œuvre de jeunesse, est déjà une œuvre à l'inspiration géniale qui forcera l'admiration de Maurice Ravel quelques décennies plus tard. Le Concerto n°2 nous immerge dans une ambiance dramatique avec un mouvement lent foisonnant d'arabesques pianistiques sous les trémolos des cordes : de celui-ci, les plus grands admirateurs seront Robert Schumann, Franz Liszt ! D'ailleurs, les critiques furent unanimes lorsque Chopin se produisit sur scène en les interprétant : il avait conquis Paris ! Les interprétations de Chopin du grand pianiste François Dumont ont suscité les plus vifs éloges, tant en termes de perfection technique que de son art de mettre en avant la veine mélodique du compositeur.

